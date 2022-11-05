Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 ноября 2022 года увеличилось на 29 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 701.

В больницы региона никто не госпитализирован, скончавшихся - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 5 617 человек с COVID-19, госпитализировано - 582. Всего в стране зарегистрировано 21 459 284 случаев. Скончались - 67. За весь период умерли - 390 526.