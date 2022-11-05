В ЯНАО молодожены все чаще выбирают национальные костюмы для регистрации брака

Фото: Служба записи актов гражданского состояния ЯНАО

В ЯНАО молодожены все чаще выбирают для костюма жениха и невесты национальные костюмы и хотят, чтобы регистрация брака проходила с учетом традиций народа, который они представляют. Об этом рассказали в Службе записи актов гражданского состояния ЯНАО.

Так, тувинцы Херел и Тайгана поженились в Надымском загсе 22 февраля, так как у тувинцев с древних времен родители жениха и невесты обращались к шаманам и гадателям с просьбой определить удачный для пары день и час. Молодожены зарегистрировали брак в точно указанную дату, причем регистрировали они в красивых национальных костюмах.

В день оленевода в этом году состоялось сразу несколько регистраций брака с учетом национальных традиций. Три в Приуральском районе, по две в Тазовском и Пуровском районах. По обычаю ненецкого народа невесту на торжество привезла на свадебной упряжке мать, а после регистрации она повязала дочери белый платок на два узла: первый узел – чтоб душа была светлой и чистой, второй – чтоб хранила честь семьи и честь мужа.

А летом на Ямале брак зарегистрировали представители народа ханты и ненцев. Жених по традиции был в нарядной малице, а невеста – в красивом платье, которое она сшила сама. А совсем недавно в Яр-Сале зарегистрировали брак Саяна Монгуш и Буян Ондар, которые переехали на Ямал из Республики Тыва. Молодожёны были одеты в национальные свадебные костюмы, украшенные вышивкой.