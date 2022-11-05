Фото: Дороги и транспорт Ямала

С 4 ноября на переправе между городами Салехард и Лабытнанги остановили движение паромов. Такое решение связано с ледообразованием на реке. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По данным ведомства, проезд будет осуществляться вертолетными рейсами, стоимость которых составит 1 210 рублей для взрослого пассажира, 605 рублей – для детей. Билеты можно купить в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в городе Лабытнанги.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители отдаленных сел Надымского района жалуются на нехватку рейсовых вертолетов.