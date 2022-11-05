Губернатор Ямала поручил оказывать адресную помощь семьям участников СВО

Фото: телеграм-канал "Ямал официально"

Дмитрий Артюхов поручил главам муниципалитетов и органам соцзащиты обеспечить адресный подход к семьям участников СВО.

По его словам, каждая семья участников СВО должна чувствовать заботу - для этого нужен индивидуальный подход, нужно знать каждую семью и помогать, исходя из её потребностей.

- Если нужно, приходите домой, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации, - поручил глава региона.

Сейчас на Ямале действует 28 мер поддержки для военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Департамент соцзащиты открыл обновлённый отдел, который занимается оказанием помощи семьям участников СВО и гражданам, вынужденно покинувшим Украину, ДНР и ЛНР, получить необходимую помощь, подготовить документы.