Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 ноября 2022 года увеличилось на 28 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 672.

Впервые за очень долгое время в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, также нет и скончавшихся от болезни. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 6 149 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 233. Всего в стране зарегистрировано 21 453 667 случаев. Излечились от коронавируса 9 259 человек, скончались - 71.