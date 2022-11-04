Путешественник Владимир Чуков приедет в Новый Уренгой для участия в «Ямальских встречах»

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Новый Уренгой посетит легендарный путешественник, член Русского Географического общества и почетный полярник России Владимир Чуков. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.

- Интересный человек. Много видел, много знает. На его счету более 30 экспедицией в Арктике и Антарктиде, - отметил градоначальник.

Владимир Чуков приедет в газовую столицу для участие в «Ямальских встречах» - проекте, зародившемся по итогам ежегодной поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. Жители просили больше событий культурной жизни с участием знаменитых деятелей культуры, что и было исполнено.

Кстати, в сентябре новоуренгойцы уже встречались с Игорем Бутманом и Борисом Корчевниковым.

Встреча состоится 10 ноября в библиотеке им. журнала «Смена». Вход свободный.