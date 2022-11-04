Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем народного единства

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

- Этот значимый день напоминает нам о бережном отношении к прошлому страны, к истории становления государства, в котором немало подвигов и примеров мужества предков. Единый, сплоченный и дружный народ - залог могущества России. Ведь главное ее богатство - люди! Мы гордимся, что живем в большом и сильном государстве, и будем делать все возможное для его дальнейшего процветания! Северяне - настоящие патриоты, во все времена они самоотверженно трудятся на благо Родины. Благодаря достижениям ямальцев наш округ развивается, служит надежной опорой государству. Не сомневаюсь, что мы и впредь будем приумножать успехи Ямала и России, добросовестно работать, строить общее будущее, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также губернатор пожелал всем землякам успехов в делах, крепкого здоровья, благополучия и счастья!