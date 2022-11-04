Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Салехардские школьники встретились с Героем России Ильей Панфиловым, доблестно проявившим себя в Первую чеченскую кампанию.

- Илья Борисович впервые приехал к нам в город, и мы не могли упустить возможность дать пообщаться с ним нашим школьникам, - сказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

Ребята узнали, как он прошел Первую чеченскую кампанию и стал командиром огнеметного взвода в 21 год. Школьники не стеснялись задавать вопросы, вступать в обсуждения и даже споры.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

- Уверен, что через призму живого общения с Героем история нашей страны станет понятней и доступней для подростков, - отметил градоначальник.

После встречи Алексей Титовский показал гостю Салехард. Началась обзорная экскурсия с Пантеона Победы - места памятного и значимого для всех жителей. Посетил Илья Панфилов и «начало города» - Обдорский острог, где сделал в кузнице сувенир на память о поездке.

- Несмотря на мороз, прием гостя получился теплым. Будем рады видеть вас вновь, Илья Борисович! - сказал Алексей Титовский.