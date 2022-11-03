В Губкинской больнице установили новый дентальный рентген-аппарат

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В отделении лучевой диагностики Губкинской больницы установили новый дентальный рентген-аппарат. Об это сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Изображения, сделанные на нем, можно хранить на компьютере или другом электронном носителе, а при необходимости - распечатать.

- При использовании аналоговой рентгеновской аппаратуры изображение создается на пленке, а затем переносится на специальную бумагу. Цифровой же аппарат позволяет получить электронный снимок. При необходимости любой участок изображения может быть увеличен на мониторе для проведения более тщательного осмотра, что, безусловно, повышает качество диагностики в стоматологии, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Губкинской больницы Светлана Майер.

Напоминаем, что на Ямале продолжается оснащение медучреждений современным диагностическим оборудованием. Так, в больницах Салехарда и Надыма были запущены новые современные аппараты МРТ, рентгены появились в больницах Салехарда, Губкинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя, а на прошлой неделе в Тазовской ЦРБ установили высокотехнологичный цифровой флюорограф.