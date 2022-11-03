Спасатели предупредили ямальцев о сильном гололеде в День народного единства

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В День народного единства ямальцам следует внимательно смотреть по ноги. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 4 ноября в округе прогнозируются опасные явления, вызванные сильным гололедно-изморозевым отложением, а попросту говоря - гололед.

- На территории автономного округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при гололедице и телефоны служб спасения: 101 и 112.