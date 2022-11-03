В рамках нацпроекта на Ямале обустроили более 40 километров тротуаров

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Ямале отремонтировали и построили более 40 километров тротуаров. Об это сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Всего в городах и районах округа привели в порядок 41 883 метра тротуара. Их оборудовали пологими спусками для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также тактильными плитками, - прокомментировали в ведомстве.

Лидером по обустройству тротуаров стал Новый Уренгой - 8 597 метров, вторую строчку занимает Муравленко - 6 672 метра, а третью - Салехард - 1 786 метров.

Напоминаем, что также в рамах нацпроекта на Ямале отремонтировали 17 километров дорог. Были приведены в порядок подъезд к станции Обская в Лабытнанги, улицы Геологов, Патрикеева и Чупрова в Салехарде и участок Пуровск- Коротчаево региональной дороги Сургут - Салехард.