В Салехарде новый центр соцобслуживания населения оформят в стиле русского авангарда

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде продолжается строительство центра социального обслуживания «Доверие». Как сообщили в профильном департаменте, здание уже приобретает отчетливый внешний вид.

- Фасадные работы почти завершены. В здании работает отопление, проводится подключение к сетям водоснабжения и канализации. Также заканчивается монтаж внутренних инженерных систем, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, при оформлении фасада и внутренних помещений используется яркая и запоминающаяся графика в стиле русского авангарда.

В самом здании кипят работы по внутренней отделке стен и устройству стяжки полов. В активной фазе - монтаж слаботочных систем и электрики. На прилегающей территории ведется строительство отдельного здания с гаражом на три автомобиля и складским помещением.