На Ямале 4 ноября 2022 года будет сколько и ветрено

Погода на Ямале на 4 ноября

В пятницу, 4 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидаются гололед и туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при натекании облачности -5...-10, днем -7…-12 градусов, местами 0... -5.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -12 градусов, днем -11. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: