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НовостиЗдоровье3 ноября 2022 8:31

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 ноября 2022 года увеличилось на 23 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 3 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 644.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончавшихся - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 6 375 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 235. Всего в стране зарегистрировано 21 447 518 случаев. Излечились от коронавируса 9 774 человека, скончались - 73.