В Надыме залетевший на территорию детсада глухарь перепугал малышей и сотрудников

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

В надымском детсаду «Умка» произошел переполох: огромная птица залетела на его территорию, перепугав малышей и сотрудников.

Чтобы разобраться с незваной гостьей, руководство учреждения позвонило в ЕДДС, а те передали вызов в территориальный отдел ГКУ Служба по охране биоресурсов ЯНАО.

- На место происшествия выехали специалисты отдела. Они установили, что нарушителем спокойствия стала самка глухаря, которая случайно залетела на территорию детского сада и спряталась в подвале здания, - рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Далее сотрудники службы отловили птицу и передали ее ветеринарам для осмотра. Повреждений у пернатой не выявлено.

- Не состоявшуюся городскую жительница вывезли в лес и выпустили в естественную среду обитания, - добавили в ведомстве.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

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