Ноябрянин, наделавший закладок в Тарко-Сале, может навсегда оказаться за решеткой

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ноябрьска, который собирался сбыть в Тарко-Сале крупную партию наркотиков.

- Злоумышленника задержали 27 октября. Из тайников, организованных им в лесном массиве (вблизи трассы Сургут - Салехард), правоохранители изъяты два свертка с веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения общей массой 997,72 грамма, что является особо крупным размером, - рассказали в местном отделении полиции.

Сейчас северянин находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В худшем случае мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде семейная пара с маленькими детьми продавала наркотики. Женщине дали отсрочку из-за наличия малышей.