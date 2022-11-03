Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске появился микрорайон Защитников Донбасса. Как рассказал глава города Алексей Романов, это территория в границах улиц 60 лет СССР, Школьная и Советская - Общественный центр №1.

- На протяжении девяти месяцев идет спецоперация по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик, в которой участвуют и наши земляки. Желание ноябрян поддержать воинов воплотилось в предложение переименовать в их честь один из микрорайонов города, - сообщил градоначальник.

Данная инициатива была выдвинута на портале «Живем на Севере» и, в ходе открытого голосования, получила активную поддержку.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме торжественно открыли памятник «Защитникам Донбасса». На церемонии присутствовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.