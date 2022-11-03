В Губкинском осудят 43-летнюю горожанку, по пьяни зарезавшую пришедшего к ней в гости мужчину

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В Губкинском осудят 43-летнюю местную жительницу, которая зарезала пришедшего к ней в гости 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 12 августа 2022 года в гости к обвиняемой пришел ее знакомый. В какой-то момент между подвыпившей хозяйкой и мужчиной произошел конфликт, не сдержавшись, женщина схватила нож и нанесла гостю удар в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления от массивной кровопотери, - уточнили в ведомстве.

Утром, поняв, что мужчина не подает признаков жизни, обвиняемая рассказала о произошедшем своим родственникам, которые и позвонили в полицию.

На данный момент женщина находится под стражей и обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- Следствием собрано достаточно доказательств ее вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - добавили в следкоме.