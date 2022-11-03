Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое появится полигон для военно-патриотических игр. Как рассказал глава города Андрей Воронов, его обустроят на средства гранта, полученный ребятами из окружной Федерации страйкбола.

- На участке в районе базы «Стрелец» построят модульное здание, штаб-казармы, бункер, парковки, блиндажи и плац. Наш губернатор Дмитрий Артюхов поддержал этот проект, выделив почти 2 миллиона рублей, - сообщил градоначальник.

Отметим, что страйкбол - популярное в Новом Уренгое увлечение. Так, 14-й год подряд в городе проводятся соревнования с участием ВПЦ «Вымпел-Ямал» и реконструкции боев Великой Отечественной войны. - Уверен, такие патриотические проекты нужны и важны для воспитания нашей молодежи. Их надо обязательно развивать, а обустройство полигона - важный этап и новая площадка для патриотических мероприятий, - отметил Андрей Воронов.