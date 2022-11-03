На Ямале 1 270 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

За прошедший год 1 270 молодых ямальских семей получили выплату на улучшение жилищных условий, из них 1 095 - уже реализовали свои сертификаты. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Одна из таких семей - Денис и Диана Николаевы, с детства проживающие в Салехарде. Сейчас супруги снимают небольшую квартиру в аварийном доме, но благодаря сертификату на 1,4 миллиона рублей их мечта о своем жилье станет реальностью. С помощью полученных денег они смогут погасить первый ипотечный взнос за двухкомнатную квартиру.

- В этом году выделили дополнительное финансирование на программу и вдвое увеличили число семей, которые получат выплату - поддержали тех, кто уже живет в аварийных домах или гасит ипотеку, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Артюхов отметил, что, благодаря активному строительству жилья, спрос и предложение начали выравниваться.

- Строим дома по всему региону, квартир для покупки становится больше. Помогая молодым семьям, мы формируем уверенное будущее для всего Ямала, - добавил губернатор.