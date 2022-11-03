Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали двое водителей и четверо пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Около 07:20 утра на 478 километре трассы Сургут-Салехард водитель автомобиля «Nissan» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Chevrolet». В результате ДТП водитель «Nissan»получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Второе ДТП случилось на этой же дороге, но немного далее - 936 километр. Около 09:50 утра водитель автомобиля «Volkswagen» врезался в ехавший в попутном направлении «Камаз». Как итог - самого водитель и четверо его пассажиров госпитализированы в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 аварий, а с начала года - 3 953, в которых 19 человек погибли и 277 получили травмы, в том числе 37 детей.