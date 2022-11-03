В Ноябрьске капитально ремонтируют детсады «Надежда» и «Снегурочка»

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжается капремонт детских садов «Надежда» и «Снегурочка». Об этом рассказал глава города Андрей Романов.

- Наши маленькие ноябряне должны расти и развиваться в комфортных условиях. Проводим капремонты в двух детских садах. Побывал на соцобъектах, важно, чтобы все было выполнено качественно и в срок, - сказал градоначальник.

Так, зданию детсада «Надежда» уже более 30 лет, поэтому оно давно нуждалось в масштабном обновлении. Специалисты уже заменили инженерные коммуникации, а сейчас ремонтируют крышу, фасад и занимаются отделочными работами.

В детском саду «Снегурочка» также меняют все сети, отопление, освещение и приводят в порядок здание.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске ввели в эксплуатацию новое здание полиции. Официально строительство бывшего долгостроя закончено.