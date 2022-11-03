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НовостиОбщество3 ноября 2022 3:12

Новый Уренгой претендует на звание «Молодежной столицы России» 2023 года

Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Новый Уренгой обошел десятки городов и попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи, претендуя на звание «Молодежной столицы России» 2023 года. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

- Это самый молодой и молодежный город среди всех финалистов. Средний возраст жителя нашей газовой столицы - чуть больше 30. Мы активно создаем в городе соответствующую инфраструктуру: скоро запустим арт-резиденцию и крытый скейт-парк. Недавно поддержали грантом оборудование локации для страйкбола. В городе кипит жизнь - в ноябре, например, пройдет этап чемпионата России по снежному волейболу, - рассказал управленец.

Победителя среди семи городов-финалистов выберут народным голосованием, оно пройдет на странице Росмолодежи в соцсети ВКонтакте.

Первое место даст возможность запустить в газовой столице России новые интересные проекты, а федеральные эксперты разработают для города авторскую стратегию продвижения.