Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале в седьмой раз пройдет «Большой этнографический диктант». Мероприятие стартует сегодня, 3 ноября, в 11:00 на 32 площадках, среди которых библиотеки, дома культуры, музеи и школы. Кстати, в этом году появилась совершенно новая и уникальная площадка, организованная Росгвардией: 50 сотрудников ведомства проверят знания о народах России

В течение 45 минут участники ответят на 20 общефедеральных вопросов и 10 - уникальных для северного региона. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября 2022 года.

Все, кто не имеет возможности присоединиться к мероприятию в очно, смогут выполнить задания в онлайн формате с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции.

Традиционно этнодиктант становится большим праздником культур народов. Мероприятие сопровождают выступления национальных танцевальных и вокальных коллективов, проживающих на территории округа.