На Ямале ремонтируют здании Карамовского поста ДПС

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В здании Карамовского поста ДПС начался капитальный ремонт. Напоминаем, что он расположен на пересечении автодорог Ноябрьск-Сургут-Муравленко (граница Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов).

Общая площадь помещения - 197,4 квадратных метра, такие масштабные работы там пройдут впервые.

На самом здании заменят кровлю и фасад, а внутри - установят бронированные окна и двери, переоборудуют открытый балкон в закрытый, заменят освещение, систему водоснабжения, проведут перепланировку помещений и внутреннюю отделку.

Кроме того, для дежурства инспекторов строители возведут под балконом специальный всесезонный наблюдательный пост размером 2 на 3 метра.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

- Рабочие уже провели демонтаж фасада и внутренней отделки. Сейчас идут работы по заливке бетонной отмостки, служащей для защиты фундамента от негативного воздействия грунтовых, талых и дождевых вод, прокладывается наружная канализация, - рассказал заместитель руководителя дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.