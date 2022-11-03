На Ямале 3 ноября 2022 года температура опустится до -18 градусов

Погода на Ямале на 3 ноября Фото: Вера Зенина

В четверг, 3 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, ожидаются гололед и туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -13…-18 градусов, при натекании облачности -3...-8, днем -8…-13 градусов, местами -2.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -15 градусов, днем -11. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: