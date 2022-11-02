Полицейские Нового Уренгоя задержали приезжего наркодилера

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения, приехавшего в город, чтобы подзаработать на наркотиках. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

- 22 октября был задержан житель ближнего зарубежья, у которого, при досмотре, нашли 11 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, это оказалась марихуана общей массой 20,38 грамма, - прокомментировали в ведомстве.

Оказавшись в отделении, мужчина признался правоохранителям, что собирался сбыть наркотик зависимым гражданам через тайники-закладки.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч.3 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.