Рукодельницы из Ямальского района связали для мобилизованных северян более 60 пар носков

Фото: администрация Ямальского района

Не сумев остаться равнодушными, многие жители Ямальского района присоединились к акции «Тепло солдату». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Ямальские рукодельницы объединили свои силы и связали более 60 пар шерстяных носков, которые, после сортировки, отправят парням на военную службу. Давно известно, что вещи, изготовленные собственными руками, являются символом веры в мобилизованных ребят и помогут им согреваться в холодные дни, - прокомментировали в мэрии.

Принять участие в акции могут все желающие, даже те, кто не умеет вязать. Можно помочь рукодельницам, купив пряжу и передав ответственным в поселках: Салемал - Любовь Павловна Бакшеева, Панаевск - Любовь Васильевна Сэротэтто, Мыс Каменный - Анна Валерьевна Грязных, Новый Порт - Раиса Сановна Тадибе, Сеяха - Анна Няйковна Угринчук.

Более подробную информацию можно получить в общественной организации ветеранов по телефонам: +7 (34996) 3-12-52, +7 (908) 863-24-39.

Напоминаем, что похожая акция проходит и в Надымском районе. Жители активно приносят вязаные шапки, носки и варежки, а также пряжу и инструменты.