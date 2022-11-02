Фото: администрация Губкинского

В Губкинском взяли шефство над многодетными семьями, воспитывающими особенных детей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о кураторстве - новой форме поддержки, появившейся в муниципалитете.

- У нас работает специальная комиссия, мы рассматриваем семьи, у которых трудная жизненная ситуация, и закрепляем за ними руководителей наших учреждений, чтобы они могли в любое время оказать ту или иную помощь. Эта система уже эффективно работает, - сказал глава города Андрей Гаранин.

На сегодняшний день в Губкинском под кураторством находятся 16 семей. Так, Андрей Михайлович взял шефство над многодетной семьей Багровых, в которой воспитываются 13 детей, 10 из которых - приемные, а 8 - с особенностями здоровья.

Напоминаем, что поддержка и создание благоприятных условий для жизни семей с детьми - одна из задач нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.