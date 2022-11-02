Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 ноября 2022 года увеличилось на 13 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 621

Впервые за очень долгое время в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, также нет и скончавшихся от болезни. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 6 358 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 320. Всего в стране зарегистрировано 21 441 143 случая. Излечились от коронавируса 10 241 человек, скончались - 68.