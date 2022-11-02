В Новом Уренгое появятся сразу восемь теплых остановок

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

До конца года в Новом Уренгое появятся восемь новых теплых остановок. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.

Так, четыре из них уже стоят на проспекте Губкина. Еще столько же заменят на остановках у детского сада «Гнездышко» (по обе стороны), тренажерного зала Крымский квартал и в мкр. Дружба.

Всего в Новом Уренгое установлено 24 теплых павильона. Все они оснащена камерами видеонаблюдения, точками WI-FI-доступа, кнопками вызова экстренных служб, USB-разъемами для зарядки телефонов, специальными электронными табло и сенсорными панелями, которые предназначены для информирования людей о времени прибытия транспорта и передачи сообщений от МЧС и гидрометцентра

- Зимы у нас холодные, поэтому ожидание общественного транспорта должно быть комфортным. Реконструкцию улиц выполняем уже с учетом теплых остановок. В планах - заменить все павильоны на теплые, - сообщил градоначальник.