Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть уже завтрашним вечером. Как сообщили в департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, обычно движение судов прекращается после появления устойчивых плавучих льдов.

- Ориентировочный срок окончания работы паромной переправы в этом году - 3 ноября в 21:00. После прекращения паромного сообщения перевозку пассажиров будут осуществлять на вертолетах и воздушных подушках, - уточнили в ведомстве.

Полет в одну сторону обойдется взрослому в 1 210 рублей, ребенку - в 605 рублей. Билет на судне на воздушной подушке стоит для взрослого 146 рублей, а 73 рубля - для ребенка.

Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на его поверхность, дорожники приступят к намораживанию и обустройству ледовой переправы.