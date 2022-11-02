Прокуратура Муравленко заставила мэрию навести порядок в лесу Фото: Вера Зенина

Прокуратура Муравленко заставила мэрию до конца навести порядок в лесу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее властям было велено убрать пять свалок, обнаруженных в черте города, но власти ликвидировали лишь три.

- На территориях лесных и земельных участков города было обнаружено пять свалок объемом более 140 кубических метров. В связи с этим прокуратура внесла в адрес администрации представление, которое оказалось удовлетворено лишь частично. Две свалки объемом 120 кубометров так и остались на местах, - рассказали в надзорном органе.

Тогда прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, требуя от мэрии убрать отходы. Выслушав истца и ответчика, судья встал на сторону гособвинителя, обязав власти довести начатое дело до конца.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.