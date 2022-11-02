В Салехарде завершилась прокладка сетей водоотведения на улице Чкалова

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде завершились работы по прокладке сетей водоотведения на улице Чкалова. Это позволит жителям близлежащих домов навсегда забыть о септиках.

- Проведение этих работ было необходимо для прокладки инженерных сетей водоотведения. В этом году АО «Салехардэнерго» выполнило строительство самотечного коллектора протяженностью 886 метров, в следующем году подключим школу №6, детский сад «Крылышки» и 18 жилых многоквартирных домов на улицах Чкалова, Чапаева, Северная, Щорса и Шевченко, - рассказал глава города Алексей Титовский.

После подключения жилых и социальных объектов следить за состоянием сетей будет АО «Салехардэнерго», а также управляющие компании.

Кстати, это первые работы по проведению централизованных сетей водоотведения в этом микрорайоне.

Также специалисты восстановили проезжую часть, а это значит, что маршруты №4 и №5 возобновили движение через остановку «Школа №6».