Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В новоуренгойской поликлинике №1 заработал кабинет неотложной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фельдшеры проводят осмотр пациентов с обострениями хронических заболеваний или тех, кому медпомощь требуется безотлагательно. Консультируют, назначают лечение, записывают к терапевту или узкому специалисту. При необходимости госпитализации направляют в стационар.

Кабинет неотложной помощи под номером 120 работает ежедневно с 08:00 до 17:00, в субботу - с 08:00 до 16:00. Перерыв на обед с 14:00 до 14:30.

Перед приемом необходимо обратится в регистратуру с паспортом, полисом ОМС и СНИЛСом.

В медучреждении отмечают, что фельдшеры оказывают именно неотложную помощь. Если пациент находитесь на учете у терапевта или узкого специалиста и требуется его осмотр, направление на контрольные анализы или выписка препаратов, то записываться необходимо именно к врачам.