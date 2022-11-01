В Приуральском районе семье с близнецами вручили «чумовой капитал»

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Приуральском районе вручили «чумовой капитал» семье Талеевых, у которых родились близнецы. Об этом рассказал глава муниципалитета Иван Сакал.

Иван и Людмила ведут традиционный образ жизни коренных народов Севера. Супруг работает в девятой бригаде АО «Совхоз «Байдарацкий», а супруга занимается традиционным для тундровичек делом: поддержанием порядка в чуме, сохранением очага, шитьем национальной одежды и, конечно, воспитанием детей. В семье уже подрастает двухлетняя дочь Екатерина, а 18 апреля на свет появились близняшки Елизавета и Василиса.

Талеевы считают, что чумовой капитал - это хорошая возможность поддержать коренных северян и их уклад жизни. Сейчас семья живет вместе с родителями в одном чуме, но, благодаря поддержке, сможет обустроить собственное жилище.

Отметим, что это 21 семьей в районе, получившая «чумовой капитал».