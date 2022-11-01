Ямальцы стали реже умирать от болезней системы кровообращения

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале снизился показатель смертности от болезней системы кровообращения. За первые девять месяцев 2022 года он составил 183,3 на 100 тысяч населения, что на 10% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Достичь положительной динамики удалось благодаря усиленной комплексной профилактической работе, а также активному оснащению больниц специализированным оборудованием.

Так, на минувшей неделе во всех медучреждениях Ямала прошли социально-профилактические акции, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом. Более тысячи северян узнали, как его предотвратить и что делать при первых симптомах.

Кроме того, специалисты станций скорой помощи, профилактологи, кардиологи и терапевты организовали беседы с молодежью, мастер-классы, «островки здоровья», выездные экспресс-обследования и диспансеризацию.

- В этом году по итогам диспансеризации на первом месте среди всех выявленных заболеваний остаются болезни системы кровообращения. Около четверти из каждой тысячи обследованных пациентов имеют повышенное артериальное давление. У людей с высоким давлением инсульты развиваются в семь раз чаще, - сказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова.