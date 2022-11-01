Югорчане чаще всех в УрФО командуют «умными» устройствами

С начала года жители Югры стали активнее пользоваться «умными» устройствами. Регион стал первым в УрФО по количеству sms-команд, которыми управляются такие гаджеты – каждое третье сообщение отправляется югорчанами.

По данным МегаФона, наиболее востребованы в автономном округе системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Терминалы в Югре ежемесячно принимают свыше 400 тысяч sms сообщений. Этого хватит, чтобы десять раз скопировать и переслать в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».

Жители региона не менее активно используют мобильные приложения для управления техникой в быту – интернет-трафик для отправки команд увеличился на 50%.

Как отмечают в компании, югорчане стремятся повысить уровень комфорта в квартирах и загородных домах, используют цифровые возможности для обеспечения безопасности жилья и транспорта, а также оптимизируют энергопотребление. Тренд на использование умных устройств в быту набирает популярность в крупных городах региона – Сургуте и Нижневартовске.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем в регионе – там где нет Wi-Fi, работу передающих модулей обеспечивает мобильная сеть. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение бесперебойного фунционирования тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов.

С начала года в ХМАО-Югре оператор построил и модернизировал свыше 240 базовых станций. Новое качество мобильного интернета смогли оценить как жители крупных городов региона, так и небольших населенных пунктов.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройств учета, в том числе электроэнергии, воды и других коммунальных ресурсов. Для этого в регионе развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до нескольких километров и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По данным продаж в розничной сети МегаФона, в этом году в сегменте бытовых девайсов югорчане чаще всего покупали умные лампы (52%), IP-камеры (23%), а также розетки (21%). По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного» дома до 2023 года составят в среднем около 30%.