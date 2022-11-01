Энергетики повысили надежность транспортировки газа на Ямале

Фото: «Россети Тюмень»

В Ямало-Ненецком автономном округе «Россети Тюмень» завершили ремонт линии электропередачи 110 кВ «Пангоды – Хасырейская 2». Воздушная линия протяженностью 27 км участвует в электроснабжении компрессорной станции Пангодинского линейного производственного управления компании «Газпром трансгаз Югорск».

С помощью 25-метрового подъемного крана и сваебоя энергетики выполнили переустановку 4 опор на новые фундаменты, дополнительно усилили 4 металлические конструкции. Кроме того, для защиты оборудования от грозовых перенапряжений специалисты выполнили ремонт контуров заземления на 53 опорах ЛЭП.

В связи с тем, что линия электропередачи находится в труднопроходимой, заболоченной местности, при выполнении производственных задач специалисты использовали вездеходы ТРЭКОЛ и гусеничный транспорт.

Проведение ремонтных работ на энергообъекте повысило надежность транспортировки «голубого топлива» из Арктического региона Западной Сибири в центральную часть страны. На выполнение работ компания направила порядка 4,7 млн рублей.