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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 9:27

Салехардец, задушивший ногой приятеля, предстанет перед судом спустя 9 лет

Мужчине грозит серьезный срок
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде осудят местного жителя 1988 года рождения, обвиняемого в убийстве 9-летней давности. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он задушил своего приятеля, который любезно приютил его в своей квартире.

- Во время ссоры обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, жестоко избил потерпевшего, а затем с силой сдавил ногой его шею, тем самым перекрыв доступ воздуха. Затем он спрятал тело бывшего товарища в заброшенном доме на берегу реки и вернулся обратно в квартиру, где продолжил благополучно жить, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя время, поняв, что убитого мужчину никто не разыскивает, северянин вклеил свое фото в его паспорт и, представляясь чужим именем, продал жилье

Вычислить злоумышленника удалось лишь в 2021 году, когда раскрылась его мошенническая схема с продажей квартиры. Тогда его привлекли по ч.4 ст.159 УК РФ, а затем правоохранители узнали об убийстве и нашли тело.

Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако следователи установили достаточно доказательств его вины. Сейчас уголовное дело направлено в суд.