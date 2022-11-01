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НовостиЗдоровье1 ноября 2022 9:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 ноября 2022 года увеличилось на 21 человека, 1 скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 31 октября 2022 года
Дмитрий Кошелев
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 608.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 5 252 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 485. Всего в стране зарегистрировано 21 434 758 случаев. Излечились от коронавируса 9 308 человек, скончались - 72.