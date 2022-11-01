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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:49

Власти Ноябрьска незаконно взяли с жителей авариек более миллиона рублей за переселение в новые квартиры

В дело вмешалась прокуратура
Дмитрий Кошелев
Власти Ноябрьска незаконно взяли с жителей авариек более миллиона рублей за переселение в новые квартиры

Власти Ноябрьска незаконно взяли с жителей авариек более миллиона рублей за переселение в новые квартиры

Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура помогла трем местным жителям взыскать с администрации около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горожане сами выплатили властям эти деньги при переселении из аварийного жилья в новую квартиру. Согласно составленному договору, указанная выше сумма - разница в стоимости обмениваемых жилых помещений.

- Установлено, что администрация, при предоставлении трем жителям благоустроенных квартир взамен аварийных, незаконно взяла с них разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений, что было отражено в договоре, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями, в которых требовал вернуть людям деньги. В итоге судья удовлетворил требования гособвинителя, признав отдельные пункты договора недействительными, и обязал мэрию выплатить горожанам всю сумму.

На данный момент решение суда исполнено. Люди получили свои деньги обратно.