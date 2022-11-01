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НовостиСпорт1 ноября 2022 6:44

В Лабытнанги у юных хоккеистов появился тренажер, позволяющий развить точность и скорость броска

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
Павел Посевин
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Для юных хоккеистов Лабытнанги закупили тренажер, позволяющий развить точность и скорость броска. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

- Закупили в Лабытнанги тренажер для развития точности и скорости броска - российская разработка, предназначенная для профессиональных хоккеистов. Он помогает определить сильные стороны спортсмена, наши ребята уже оттачивают на нем технику игры. А хоккейная беговая дорожка, уже имеющаяся в распоряжении команды, имитирует скольжение по льду и делает тренировки эффективнее, - рассказал губернатор.

Кстати, такое оборудование уже есть в Надыме, Ноябрьске и Тарко-Сале.

- Убежден, впереди у юных ямальких хоккеистов только большие победы, сделаем все для развития их спортивных талантов, - пообещал Дмитрий Артюхов.