Жительница Лабытанги открыла мошеннику доступ к своей учетной запись на Госуслугах

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В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1958 года рождения, у которой взломали учетную запись на Госуслугах. По словам горожанка, она, будучи введенной в заблуждение, сама сообщила аферисту код доступа к аккаунту, когда разговаривала с ним по телефону.

- Преступление произошло 4 октября. В тот день потерпевшая сообщила злоумышленнику код доступа от своей учетной записи на Госуслугах, после чего он получил полный доступ к хранившейся там информации. Далее неизвестный воспользовался ей в своих целях, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас полиция разыскивает преступника, обманувшего северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Сотрудники полиции вновь призывают граждан быть бдительными и не сообщать неизвестным лицам свои персональные данные, кем бы они не представлялись.