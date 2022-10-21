Более 70 домов на Ямале отремонтированы в рамках адресной программы

В ЯНАО объявили о завершении плана по адресной программе капитального ремонта домов в 2022 году. Всего в порядок приведено 72 многоквартирника в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, а также в Красноселькупском, Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Больше всего домов – 25 – было отремонтировано Шурышкарском районе, в Лабытнанги – 17, в Ямальском районе – 13. Строители занимались фасадами, кровлей, коммуникациями и местами общего пользования. Все работы на объектах завершились до 1 октября.

– В 2022 году в адресной программе участвовало более 120 многоквартирных домов. В 72 – проведены строительно-монтажные работы. По остальным объектам проводится проектирование, строительные работы начнутся уже в следующем году, – рассказала Элла Ошева, начальник отдела организации капитального ремонта департамент государственного жилищного надзора ЯНАО.

Отметим, что участниками адресной программы являются деревянные дома и дома, не подлежащие включению в региональную программу. Здания, признанные аварийными, в список не заносятся. Заявки на участие принимаются от муниципалитетов, заказчики работ – управляющие компании.

Цель проведения капитального ремонта в рамках адресной программы – обеспечение безопасных и комфортных условий проживания ямальцев до момента реализации стратегической задачи, поставленной губернатором Дмитрием Артюховым, по ликвидации всего деревянного жилищного фонда.