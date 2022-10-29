На Ямале зафиксирован рост объемов производства молока

За 9 месяцев этого года ямальские аграрии произвели 1 833 тонны молока, что в сравнении с 2021-м больше на 45 тонн.

Лидирующую позицию занимает сельхозкомплекс «Ноябрьский», где с начала года было получено 760 тонн. Далее – ООО «ВАА-Агро» из Аксарки о ООО «Веритас» из Губкинского.

Рост показателя обусловлен работой сельхозтоваропроизводителей над повышением продуктивности дойного стада и формированием сбалансированного рациона для них.

Так, за последние пять лет на Ямал завезли 225 голов молодняка молочных пород.

– Молочное животноводство – одна из важных, социально значимых отраслей. Она и обеспечивает занятость людей в сельской местности, и, конечно, производит тот набор продуктов, который практически каждый человек потребляет ежедневно. Правительство округа поддерживает отрасль, предоставляя субсидии и гранты, – подчеркнула Любовь Охман, заместитель директора департамента АПК ЯНАО.

Всего в округе производством молочной продукции занимаются 9 предприятий, где содержатся 1 100 голов крупного рогатого скота, а молочное поголовье представлено 554 фуражными коровами.

С начала года фермеры поставили около 400 тонн молока и готовой продукции в больницы, школы и детские сады, превысив показатель 2021-го на 10%. Лидерами по потреблению ямальских молочных изделий являются детсады – на них приходится более половины всех поставок.