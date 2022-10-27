ЯНАО признан одним из лидеров в рейтинге по доступности сотовых услуг

Роскомнадзор совместно с мобильными операторами составил рейтинг по доступности услуг мобильной связи, в число лидеров которого вошел Ямало-Ненецкий автономный округ.

– Высокие показатели вместе с ЯНАО продемонстрировали Москва, Санкт-Петербург, ряд субъектов ЦФО, УрФО, СЗФО и ПФО. Самый низкий показатель имеют Республики Алтай, Саха, Тыва и некоторые субъекты ДФО, СФО и СКФО, – отметил Андрей Катков, директор в сфере связи ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Ямал возглавляет рейтинг регионов РФ по доступности сети интернет: согласно информации Росстата, у 98,4% домохозяйств есть широкополосный доступ к интернету. При этом в округе продолжается активная работа по обеспечению населенных пунктов качественными услугами связи. Операторы уже провели «оптоволокно» между Новым Уренгоем и поселком Тазовский, телеком-объекты появились на трех факториях округа: Лонгот, Степина и на 96 километре железной дороги Обская – Бованенково. Сотовой связью покрыто около 200 километров автодороги Надым-Салехард. До конца года сотовая связь появится еще на двух участках дороги, протяженностью 60 километров.