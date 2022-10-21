50 сирот из ЯНАО получили квартиры в Тюмени

В 2022 году на Ямале расширили меру поддержки по обеспечению жильем детей-сирот. Ранее жилье в Тюмени предоставлялось только в том случае, если по месту жительства отсутствовала квартира. Сегодня благодаря нововведению получить новый дом можно даже при ее наличии.

Квартиры переданы в чистовой отделке, все они расположены в современных домах и полностью готовы к заселению. При этом полученное жилье нельзя передать в аренду, также оно не подлежит отчуждению. Позднее его можно приватизировать. Напомним, обеспечение квартирами детей-сирот проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, требуют особого внимания и защиты со стороны государства, в первую очередь, в обеспечении жильем. Ведь жилье определяет во многом дальнейшую судьбу человека. Если по месту проживания нет необходимой квартиры в связи с трудностью приобретения, мы предлагаем ее в другом населенном пункте в границах автономного округа или в Тюмени, где имеются свободные жилые помещения. Квартиры предоставляются только с согласия детей, – отметила Наталья Колобова, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Сироты на Ямале находятся под особой защитой. Так, закон позволяет предоставлять детям жилье в деревянных домах, но в округе выдаются квартиры в капитальном исполнении с качественной внутренней отделкой. Кроме того, с прошлого года действует программ региональной меры поддержки в виде денежной выплаты. Если дети-сироты не получили квартиру из-за отсутствия вариантов на рынке, им положена компенсация – 25 тысяч рублей на аренду, выплачивается сумма ежемесячно до приобретения квартиры или ввода дома в эксплуатацию.

Всего в 2022 году на Ямале и в Тюмени получили жилье 139 детей, до конца текущего года квартиры будут переданы еще более 40 человек.