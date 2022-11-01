За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали два водителя

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Около 9:20 утра на 648 километре дороги Сургут-Салехард водитель фронтального погрузчика, выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль «Isuzu». в результате чего произошло столкновение. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Второе ДТП случилось на этой же трассе, но чуть далее - 525 километр. Около 16:22 вечера водитель автомобиля «Geely» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Kia». В результате аварии водителя «Kia» увезли в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года - 3 930, в которых 19 человек погибли и 269 получили травмы, в том числе 37 детей.