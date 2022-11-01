Фото: администрация Надымского района

Фонд «Ямине» проведет в Надыме курс реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, ранее специалисты уже приезжали в город с аналогичной программой и получили хорошие отзывы от родителей ребят. В этом году она пройдет в два этапа, участие в ней примут 40 детей.

Кстати, с рабочей поездкой в Надым приехал директор благотворительного фонда «Ямине», депутат Тюменской областной думы Дмитрий Фролов. Он посетил детский сад «Родничок», где, при поддержке «Ямине», проводится физкультурно-оздоровительный курс для особенных детей. Работают с ними специалисты челябинского медицинского центра «Сакура».

Фото: администрация Надымского района

Также Дмитрий Фролов встретился с главой района Дмитрием Жаромских.

- Встретился с Дмитрием Александровичем, поблагодарил за внимание к нашему муниципалитету и надымским ребятишкам. От всей души желаю, чтобы наши дети были здоровы и получали все необходимое, в первую очередь - любовь, заботу и тепло, - рассказал Дмитрий Жаромских.